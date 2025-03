تریلر جدیدی از فیلم Gunslingers منتشر شد

تریلر جدید منتشر شده از فیلم Gunslingers نیکولاس کیج را در نقش یک گاوچران عجیب و غریب نمایش می‌دهد که در جستجوی افراد تحت تعقیب در آمریکا است.

داستان فیلم Gunslingers در شهری به نام Redemption اتفاق می‌افتد و نیکلاس کیج در آن نقش مردی به نام بن را بازی می‌کند که یک نابغه است و راهنمایش در زندگی یک روحانی به نام جریکو است. در طول فیلم زندگی آرام بن تحت تأثیر خشونت و انتقام قرار می‌گیرد. در این فیلم بازیگرانی همچون هدر گراهام، استیون درف، اسکارلت رز استالونه و تزی ما حضور دارند و نویسندگی و کارگردانی آن را برایان اسکیبا بر عهده دارد.

تریلر منتشر شده از فیلم Gunslingers با صحنه‌ای در یک سالن در شهر Redemption شروع می‌شود و این مسئله را بیان می‌کند که تمام ساکنان این شهر به جرم‌های مختلف تحت تعقیب هستند. در ادامه در این تریلر جستجو برای مردی به نام توماس کلر که به جرم قتل تحت تعقیب است توسط بن (با بازی نیکولاس کیج) نمایش داده می‌شود. این تریلر همچنین صحنه‌ای از نبرد‌ را نشان می‌دهد که در آن بن سعی می‌کند از شهرش در برابر بیگانگان محافظت کند.

در ادامه می‌توانید این تریلر را مشاهده کنید:

نیکلاس کیج در این فیلم دیالوگ‌های کمی دارد و از لهجه‌ای جنوبی و صدایی سنگین برای ایفای نقشش استفاده می‌کند. این اولین بار نیست که نیکلاس کیج در ژانر وسترن حضور پیدا می‌کند. او قبلاً در فیلم The Old Way در نقش یک تفنگدار به نام کلتون بریگز بازی کرده بود. نقش او در فیلم Gunslingers به شدت درام‌محور است، در حالی که شخصیتش رفتاری غیرعادی و کمدی دارد.

به نظر می‌رسد فیلم Gunslingers شباهت زیادی به فیلم Renfield دارد. این فیلم ممکن است یک شاهکار سینمایی نباشد اما قطعاً بازی‌های غیرعادی و به یادماندنی‌ای از نیکلاس کیج را به نمایش می‌گذارد.

منبع: screen rant