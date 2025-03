کاترین نیوتون به فیلم Ready or Not 2 پیوست

کاترین نیوتون، ستاره فیلم AntMan، به Ready or Not 2 پیوسته است. فیلم ترسناک کمدی Ready or Not با اکران در سال ۲۰۱۹ به یکی از آثار موفق چند سال اخیر در این ژانر تبدیل شد، فیلمی که با بودجه‌ای ۶ میلیون دلاری، فروشی بیش از ۵۷ میلیون دلار را تجربه کرد. پس از تایید […]

کاترین نیوتون به فیلم Ready or Not 2 پیوست ارشیا امیری ۱۲:۲۵ ۱۴۰۳/۱۲/۱۶

کاترین نیوتون، ستاره فیلم AntMan، به Ready or Not 2 پیوسته است. فیلم ترسناک کمدی Ready or Not با اکران در سال ۲۰۱۹ به یکی از آثار موفق چند سال اخیر در این ژانر تبدیل شد، فیلمی که با بودجه‌ای ۶ میلیون دلاری، فروشی بیش از ۵۷ میلیون دلار را تجربه کرد. پس از تایید ساخت قسمت دوم Ready or Not به صورت رسمی، به تازگی اعلام شده است که کاترین نیوتون، ستاره فیلم AntMan، در این فیلم حضور خواهد داشت، با این حال مشخص نیست که او چه نقشی در داستان ایفا می‌کند. سکان کارگردانی Ready or Not 2 در دستان مت بتینلی اولپین و تایلر ژیلت بوده که سابقه ساخت آثاری مانند Scream و Abigail را در کارنامه خود دارند. علاوه‌بر کاترین نیوتون، سامارا ویوینگ برای ایفای نقش خود در این فرنچایز بازمی‌گردد. در حال حاضر اطلاعات بیشتری از دنباله Ready or Not منتشر نشده و طرفداران این فرنچایز باید مدت زمان بیشتری صبر کنند. منبع: ComingSoon

اخبار سینما ، فیلم و سریال

Kathryn Newton, Ready Or Not, Ready Or Not 2, Samara Weaving

منبع متن: gamefa