از کنترلر The Last of Us Limited Edition رونمایی شد

پلی استیشن در قالب یک پست در بلاگ رسمی، از کنترل دوال‌سنس The Last of Us Limited Edition رونمایی کرد.

ویدیوی رونمایی از این کنترلر را در ادامه می‌توانید تماشا کنید:

دانلود ۷۲۰ دانلود ۱۰۸۰

این کنترلر با همکاری نزدیک استودیوی ناتی داگ طراحی شده و آن‌ها تلاش کرده‌اند نمادهای سری The Last of Us را در این طراحی قرار دهند.

پیش‌فروش کنترلر The Last of Us با قیمت ۸۴.۹۹ دلار (۸۴.۹۹ یورو و ۷۴.۹۹ پوند) از تاریخ ۱۴ مارس (۲۴ اسفند) آغاز می‌شود. تعداد بسیار محدودی از این کنترلر ساخته شده است.