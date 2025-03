جوزف فارس، کارگردان بازی Split Fiction، در مصاحبه‌ای با کانال یوتیوبی Fall Damage، به برخی سوالات کاربران در فضای مجازی پاسخ داد. در حالی که بسیاری از سوالات بامزه و انرژی‌بخش بودند، اما شخصی نوشته بود این یک «پروپاگاندای فمنیستی» دیگر است. فارس پاسخی جالب و قاطعانه به او داد.

فارس در پاسخ به کسی که گفته بود این یک پروپاگاندای فمنیستی دیگر است، گفت:

این چرت و پرت‌ها دیگه چیه. فکر کنم واکنش یه نفر به شخصیت‌های اصلی است که زن هستند. بذار بهت بگم که در بازی Brothers با دو شخصیت مذکر مواجه بودیم، در A Way Out هم همینطور و It Takes Two یک مرد و یک زن رو به عنوان شخصیت اصلی داشت و حالا هم دو دختر را داریم و همه شاکی شده‌اند. این کاراکترها بر اساس دخترهای من طراحی شدند. برام مهم نیست مذکر هستی یا مونث؛ تنها شخصیت‌های خوب اهمیت دارند.