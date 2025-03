شخصیت اصلی The Blood of Dawnwalker با الهام از کتاب دکتر جکیل و آقای هاید خلق شده است

عنوان The Blood of Dawnwalker، بازی جدید سازندگان سابق The Witcher 3 و Cyberpunk 2077 مدتی پیش معرفی شده بود و توانست نظر بسیاری را به خود جلب کند.

کوئن، شخصیت اصلی بازی The Blood of Dawnwalker، جوانی است که تبدیل به یک Dawnwalker شده و در مرز میان خون‌آشام‌ها و انسان‌ها قرار گرفته است. او طی روز به توانایی‌های فیزیکی و انسانی‌اش محدود است اما در شب‌ها به خون‌آشام تبدیل می‌شود. این دوگانگی، کوئن را بسیار به دکتر جکیل در کتاب مورد غیرعادی دکتر جکیل و آقای هاید (Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde) شبیه می‌کند.

حال طی مصاحبه با PC Gamer، به نظر می‌رسد کارگردان بازی نیز متوجه این شباهت بوده و حتی از آن کتاب الهام گرفته است. Konrad Tomaszkiewicz، کارگردان بازی و رئیس استودیوی Rebel Wolves، چنین گفت:

این دوگانگی قهرمان داستان به نحوی جالب است و آن را با دکتر جکیل و آقای هاید می‌شناسیم. این موضوع در فرهنگ عام بسیار شناخته شده اما در صنعت بازی آن را چندان نمی‌بینیم. این دوگانگی یک لایه متفاوت به این جهان سرشار از غیرواقعی‌ها می‌دهد و از آن جایی که کسی آن را انجام نداده، به نظرم می‌تواند جالب باشد.

