تریلر فصل پنجم سریال You بازگشت جو گلدبرگ به نیویورک را نشان می‌دهد

تریلری از فصل پنجم آخر سریال You منتشر شده که بازگشت جو گلدبرگ به شهر نیویورک را نشان می‌دهد. سریال You یکی از سریال‌های محبوب سرویس استریمی نتفلیکس محسوب می‌شود که در سال‌های اخیر طرفداران خاص خودش را پیدا کرده است. سریال You در ابتدا از شبکه‌ی LifeTime پخش می‌شد که متاسفانه پس از یک […]