جزئیات جدیدی از Intergalactic: The Heretic Prophet منتشر شد

در مصاحبه جدیدی که توسط سونی در یوتیوب با عنوان «از یک سازنده به سازنده دیگر» منتشر شد، نیل دراکمن، کارگردان Intergalactic: The Heretic Prophet و رئیس استودیوی ناتی داگ با کارگردان فیلم ۲۸ Years Later، الکس گارلند مصاحبه کرد که در آن، دراکمن جزئیات بیشتری از عنوان در حال توسعه خود را به اشتراک گذاشت.

در این مصاحبه یک ساعته که می‌توانید ویدیوی آن را از طریق این نشانی در یوتیوب تماشا کنید، نیل دراکمن (Neil Druckmann)، کارگردانی که او را بیشتر بابت کارگردانی عناوین The Last of Us و Uncharted می‌شناسیم، اطلاعات بیشتری از عنوان جدید خود یعنی Intergalactic: The Heretic Prophet به اشتراک گذاشت که در ادامه فهرست این جزئیات را مطالعه می‌کنید:

بازی در اوایل قرن ۲۱ ام (دهه ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰) و در یک جهان موازی روایت خواهد شد.

خط زمانی این آی‌پی، در دهه ۸۰ میلادی از خط زمانی واقعی و به دنبال پیدایش یک مذهب ساختگی جدید، جدا شده است.

این عنوان به کاوش فلسفه‌های دینی و ایمان خواهد پرداخت.

بازی در سیاره سمپیریا (Sempiria) جریان خواهد داشت. این سیاره ۶۰۰ سال است که کسی با آن در ارتباط نبوده است.

سفینه شخصیت اصلی در این سیاره سقوط می‌کند.

از سرنوشت ساکنان این سیاره و اینکه چه اتفاقی برای آنها رخ داده است، خبری در دسترس نیست.

بازی به طور ویژه‌ای بر القای حس تنهایی متمرکز است.

در این عنوان همراهی برای شخصیت اصلی وجود نخواهد داشت.

هدف اصلی بازی، ایجاد حس گم‌شدگی، تنهایی و کاوش در زمینه اینکه چه اتفاقاتی برای این سیاره رخ داد و چطور شخصیت اصلی موفق می‌شود از این سیاره خارج شود، خواهد بود.

متأسفانه، همچنان اطلاعات بیشتری پیرامون تاریخ عرضه این عنوان، به اشتراک گذاشته نشده است. شما می‌توانید تریلر رونمایی از Intergalactic: The Heretic Prophet را از این نشانی تماشا کنید.