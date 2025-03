نیکول آری پارکر به جمع بازیگران سریال Lanterns پیوست

طبق اخبار منتشر شده، نیکول آری پارکر ستاره‌ی سریال And Just Like That به جمع بازیگران سریال Lanterns پیوسته است. نیکول آری پارکر در سریال سریال Lanterns نقش برنادت (مادر جان استوارت) را ایفا خواهد کرد. این سریال داستان هرولد جوردن (با بازی کایل چندلر) و جان استوارت (با بازی آرون پیر) را به عنوان دو […]

نیکول آری پارکر به جمع بازیگران سریال Lanterns پیوست علی بهنیا ۰۹:۰۰ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱

طبق اخبار منتشر شده، نیکول آری پارکر ستاره‌ی سریال And Just Like That به جمع بازیگران سریال Lanterns پیوسته است. نیکول آری پارکر در سریال سریال Lanterns نقش برنادت (مادر جان استوارت) را ایفا خواهد کرد. این سریال داستان هرولد جوردن (با بازی کایل چندلر) و جان استوارت (با بازی آرون پیر) را به عنوان دو عضو از گروه “گرین لنترن” دنبال می‌کند. این تیم بین‌کهکشانی مسئول دفاع از بخش خاصی از کیهان است با استفاده از حلقه‌هایی که قدرت‌های فوق بشری به آنها می‌دهند. کایل چندلر و آرون پیر شخصیت برنادت در این سریال اینگونه توصیف شده است: برنادت فردی قوی و سرسخت است که هرچقدر که شرایط دشوار باشد، هرگز تسلیم نمی‌شود. در درونش، او مادری است که از خانواده‌اش به شدت محافظت می‌کند و تمام عمرش را صرف کرده تا مطمئن شود که خودش و خانواده‌اش هیچ‌گاه نادیده گرفته نخواهند شد. HBO به طور رسمی ساخت سریال Lanterns را در خرداد ماه اعلام کرد. این اولین سریال لایو اکشنی است که به طور اختصاصی در استودیوهای دی‌سی تحت رهبری جیمز گان و پیتر سفرن ساخته می‌شود. این سریال در هشت قسمت تحت نظر کریس موندی (نویسنده‌ی سریال‌های True Detective: Night Country و Ozark) ساخته خواهد شد. همچنین تایید شده است که بازیگرانی همچون کلی مکدونالد، گرت دیلاهانت، پورنا جاگاناتان و اولریش تامسن (در نقش سینسترو) در این سریال حضور دارند. HBO هنوز تاریخ پخش سریال Lanterns را اعلام نکرده است. منبع: variety

اخبار سینما ، فیلم و سریال

DC, HBO, Lanterns

منبع متن: gamefa