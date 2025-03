تصاویر جدیدی از فیلم Neighborhood Watch منتشر شد

تصاویر جدید منتشر شده از فیلم Neighborhood Watch، شخصیت‌های جفری دین مورگان و جک کواید را در این فیلم نمایش می‌دهند.

طبق اخبار منتشر شده فیلم Neighborhood Watch به‌طور رسمی توسط RLJE Films برای اکران در آمریکای شمالی خریداری شده است. این فیلم که در ابتدا با نام Nowhere Men در دست توسعه بود، قرار است در تاریخ ۲۵ آوریل ۲۰۲۵ (۵ اردیبهشت ۱۴۰۴) در سینماها و به صورت آنلاین منتشر شود. این فیلم به کارگردانی دانکن اسکایلز (کارگردان فیلم The Clovehitch Killer) و نویسندگی شان فارلی ساخته شده است. جفری دین مورگان و جک کواید به عنوان دو بازیگر اصلی در این فیلم بار دیگر با هم همکاری خواهند کرد. این دو بازیگر قبلاً در سریال The Boys در کنار هم به ایفای نقش پرداخته بودند.

در ادامه می‌توانید تصاویر منتشر شده از این فیلم را مشاهده کنید:

در این فیلم، جک کواید نقش سایمون را بازی می‌کند که مردی جوان است که با بیماری روانی دست و پنجه نرم می‌کند و قانع شده است که یک آدم‌ربایی را دیده است. وقتی او این موضوع را به پلیس گزارش می‌دهد آنها حرف او را باور نمی‌کنند و او از همسایه‌اش اد (با بازی دین مورگان) کمک می‌خواهد که یک نگهبان بازنشسته با گذشته‌ای پر از مشکلات است. این دو نفر در تلاش برای حل معما، مجبور می‌شوند با اسرار تاریکی که پیرامون ناپدید شدن افراد وجود دارد روبه‌رو شوند، در حالی که با مسائل شخصی خودشان نیز دست و پنجه نرم می‌کنند.

منبع: CBR