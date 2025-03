پنج سال پس از شروع توسعه، نیل دراکمن (Neil Druckmann) می‌گوید بازی جدید ناتی داگ با عنوان Intergalactic: The Heretic Prophet هنوز در حال تکامل پیدا کردن و تغییر است.

ناتی داگ این بازی را طی مراسم The Game Awards در دسامبر ۲۰۲۴ معرفی کرد، اما توسعه آن از ۲۰۲۰ آغاز شده است. با این حال، اگر امیدوار بودید که به زودی این بازی را تجربه کنید، شاید بهتر باشد زیاد منتظر نمانید.

دراکمن در قسمت جدیدی از سری ویدیوهای Creator to Creator سونی و در گفت‌وگو با خالق Cvill War گفت:

ما هنوز راه زیادی در پیش داریم و من بسیار هیجان‌زده‌ام تا ببینم این بازی به کجا می‌رسد. دوباره می‌گویم، این پروژه‌ها بسیار پیچیده و بزرگ بوده و افراد زیادی در آن دخیل هستند. من هنوز دقیقاً نمی‌دانم که این بازی در نهایت چگونه خواهد بود. یک تئوری و ایده دارم، اما هنوز در حال تکامل و تغییر است.

اظهارات Druckmann کمی مبهم است و نمی‌توان به طور دقیق مشخص کرد که بازی The Heretic Prophet در چه مرحله‌ای از توسعه قرار دارد، اما به نظر می‌رسد که اگر در مراحل پایانی ساخت بود، او از عبارات مفهومی مانند تئوری و ایده استفاده نمی‌کرد. برای مثال، بازی The Last of Us 2 شش سال از ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ در حال توسعه بود، هرچند که همه‌گیری کووید-۱۹ باعث تأخیر چند ماهه در آخرین مراحل شد.

با وجود تریلر چهار دقیقه‌ای منتشر شده، هنوز اطلاعات زیادی درباره The Heretic Prophet در دسترس نیست، جز آن که این یک بازی اکشن علمی‌تخیلی است که حدود ۲۰۰۰ سال در آینده اتفاق می‌افتد. همچنین می‌دانیم که این بازی شخصیت اصلی جدیدی به نام Jordan A. Mun دارد که یک شکارچی جایزه‌بگیر است و در یک سیاره خطرناک گیر افتاده. این سیاره هر کسی که وارد مدار آن شود را از بین می‌برد و به همین دلیل، از بقیه جهان جدا شده است.