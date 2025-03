علی‌رغم شایعات منتشر شده، به نظر می‌رسد استودیوی آبسیدین هم‌اکنون برنامه‌ای برای عرضه Avowed روی PS5 ندارد.

در چند ماه اخیر ایکس باکس به طور کامل سیاست انحصاری کنسولی همیشگی را کنار گذاشته و به گفته مدیران، هیچ خط قرمزی وجود ندارد. در ماه آینده دو بازی Indiana Jones and the Great Circle و Forza Horizon 5 قرار است برای پلی استیشن ۵ منتشر شوند و این پایان کار نیست، چرا که The Outer Worlds 2 و DOOM: The Dark Ages در روز عرضه اصلی برای پلتفرم سونی در دسترس قرار می‌گیرند.

اما گویا این موج عرضه بازی‌های مایکروسافت برای پلی استیشن حداقل در حال حاضر شامل Avowed نمی‌شود. یکی از کاربران ردیت از تیم پشتیبانی استودیوی آبسیدین درباره عرضه این اثر نقش‌ آفرینی برای PS5 سوال کرده است. آن‌ها چنین پاسخ دادند:

در حال حاضر برنامه‌ای برای انتشار بازی روی دیگر پلتفرم‌ها وجود ندارد.

بازی Avowed هم‌اکنون برای ایکس باکس سری ایکس/اس و رایانه‌های شخصی در دسترس قرار دارد. نقد و بررسی این اثر توسط گیمفا را در این نشانی می‌توانید مطالعه کنید.