نیل دراکمن اخیراً در مصاحبه‌ای از وجود نوع تکامل یافته‌تر و باهوش‌تری از انسان‌های مبتلا شده‌ در فصل دوم سریال The Last of Us خبر داده است.

درحالی که طرفداران The Last of Us منتظر پخش فصل دوم این سریال در تاریخ ۱۳ آوریل ۲۰۲۵ (۲۴ فروردین ۱۴۰۴) هستند، نیل دراکمن خالق این مجموعه اخیراً در گفتگویی جزئیات تازه‌ای از محتوای فصل دوم این سریال را با مخاطبان در میان گذاشته است. او اعلام کرده است که نوعی از انسان‌های مبتلا شده‌ که هوشمندتر و خطرناک‌تر هستن به عنوان یک تهدید جدید و هیجان‌انگیز در فصل دوم حضور خواهند داشت. نیل دراکمن همچنین اشاره‌ کرده است که هوش بیشتر این موجودات تکامل‌یافته به آن‌ها این امکان را می‌دهد که به‌طور هماهنگ عمل کنند، خود را پنهان کنند و کارهایی انجام دهند که پیش از این هیچ گونه‌ای از مبتلا شدگان قادر به انجامش نبوده است.

نیل دراکمن در این باره گفته است:

شما گونه‌ی تکامل یافته‌تری از این عفونت قارچی را مشاهده خواهید کرد که بخش‌های خاصی از مغز را زنده نگه داشته و در نتیجه رفتار فرد مبتلا به مراتب هوشمندانه‌تر است. آن‌ها می‌توانند برای حمله با هم هماهنگ شوند و پنهان‌کاری کنند و کارهایی را انجام دهند که ما هرگز ندیده بودیم فرد آلوده‌ی دیگری انجام دهد.

