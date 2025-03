حداقل سیستم مورد نیاز بازی Atomfall مشخص شد

استودیوی Rebellion Developments از سیستم حداقل مورد نیاز بازی Atomfall رونمایی کرد. سیستم حداقل سیستم مورد نیاز سیستم عامل Windows 10 or later پردازنده Intel CPU Core i5-9400f or equivalent کارت گرافیک Nvidia 2060 6 GB or equivalent رم 16GB دایرکت ایکس ۱۲ حافظه خالی 60GB بازی Atomfall در ۲۷ مارس ۲۰۲۵ (۷ فروردین ۱۴۰۴) […]