سری Ori بیش از ۱۵ میلیون نسخه فروخته است

توماس مالر، کارگردان هر دو بازی Ori و مدیرعامل Moon Studios، از طریق یک پست جدید در شبکه اجتماعی X اعلام کرد که دو عنوان منتشر شده Ori در مجموع بیش از ۱۵ میلیون نسخه در سرتاسر جهان فروخته‌اند. لازم به ذکر است پلیرهایی که بازی را از طریق سرویس گیم پس تجربه کردند، در این آمار محاسبه نشده‌اند.

پیش از این، آخرین بار در سال ۲۰۲۰ اعلام شده بود که Ori and the Will of the Wisps بیش از ۲.۸ میلیون پلیر جذب کرده است. مایکروسافت و Moon Studios پس از آن و تا به امروز هیچ آمار و ارقام دیگری پیرامون این فرنچایز منتشر نکرده بودند.

سری Ori برای PC ،Xbox One ،Xbox Series X/S و Nintendo Switch در دسترس قرار دارد.