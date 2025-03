گابریل لونا به فصل دوم سریال The Terminal List پیوست

به نقل از پایگاه خبری ورایتی، گابریل لونا در فصل دوم سریال The Terminal List بصورت مهمان حضور خواهد داشت.

لونا در کنار کریس پرت که بار دیگر در نقش جیمز ریس، یکی از نیروهای ویژه Navy SEAL ظاهر می‌شود، به این سریال مهیج آمازون پرایم ویدیو پیوسته است. فصل اول که در سال ۲۰۲۲ پخش شد، براساس رمان The Terminal List نوشته جک کار ساخته شده بود. فصل دوم نیز بر اساس رمان True Believer، دومین کتاب از مجموعه جیمز ریس، تولید می‌شود.

لونا در این فصل نقش فِرِدی استرین را ایفا می‌کند؛ شخصیتی که به‌عنوان «فرمانده ارشد سابق SEAL Team 6 و افسر فعلی واحد Ground Branch سازمان سیا» توصیف شده است. او فردی دوگانه است؛ هم یک تک‌تیرانداز نخبه و هم یک مرد خانواده‌ی فداکار. باور او به اینکه جیمز ریس پس از وقایع فصل اول زنده مانده است، باعث می‌شود که تحت تعقیب‌ترین مرد روی زمین از مخفیگاهش بیرون کشیده شده و دوباره وارد درگیری شود. درحالی‌که ریس به فِرِدی نشان می‌دهد که شرایط بحرانی گاهی نیازمند عبور از خطوط قرمز است، وفاداری فِرِدی به خانواده، کشور و مأموریتش، او را در مسیر رستگاری ریس راهنمایی خواهد کرد.

گابریل لونا در حال حاضر مشغول کار بر روی سریال Devil in Disguise: John Wayne Gacy برای Peacock است. او همچنین در فصل دوم سریال The Last of Us محصول HBO حضور دارد و اخیراً فیلم The Astronaut را در جشنواره SXSW به نمایش گذاشته است. او بیشتر برای بازی در فیلم Terminator: Dark Fate و همچنین نقش رابی رِیِس (Ghost Rider) در سریال Agents of S.H.I.E.L.D. شناخته می‌شود.

فیلم‌برداری فصل دوم سریال The Terminal List طی هفته‌های آینده آغاز خواهد شد. با این حال، طرفداران تا انتشار این فصل باید کمی بیشتر منتظر بمانند. در عین حال، دنیای این سریال همچنان در حال گسترش است؛ اسپین‌آف پیش‌درآمدی با عنوان The Terminal List: Dark Wolf و با بازی تیلور کیچ فیلم‌برداری شده، اما هنوز تاریخ پخش آن اعلام نشده است.

این سریال توسط دیوید دیجیلیو نوشته، تهیه‌ و مدیریت شده است. کریس پرت علاوه بر بازیگری، از طریق کمپانی Indivisible Productions تهیه‌کنندگی اجرایی را نیز برعهده دارد.