در گفتگویی بین الکس گارلند (Alex Garland)، نویسنده «۲۸ روز بعد» و نیل دراکمن (Neil Druckmann)، رئیس استودیوی Naughty Dog در کانال رسمی یوتیوب سونی، گارلند به دراکمن گفت که هنگام نوشتن داستان فیلم جدیدش، یعنی «۲۸ سال بعد»، از The Last of Us تأثیر گرفته است.

گارلند به یاد آورد که فیلمنامه اصلی او برای این فیلم، شامل تسلیحاتی شدن ویروس داستان «۲۸ روز بعد» علیه چین می‌شد، اما دنی بویل، کارگردان، به این داستان هیچ علاقه‌ای نداشت. گارلند گفت:

با خودم فکر می‌کردم چرا او (دنی بویل) این داستان را دوست ندارد؟ بعد به این نتیجه رسیدم که فیلمنامه واقعاً آنقدرها هم خوب نیست. دقیقاً مشکل همین بود. به همین ترتیب، فکر کردم که داستان باید بیگانه یا حتی عجیب باشد، خیلی عجیب غریب‌تر. در نهایت به داستان کاملاً متفاوتی رسیدم که مستقیماً از Last of Us الهام گرفته شده بود. خیلی عجیب است که می‌توانیم مستقل از روایت‌هایی که پیش از ما وجود داشته‌اند، ادامه دهیم ولی بازی The Last of Us آن‌چنان تأثیری بر من گذاشت که اصلاً برایم تعجب‌برانگیز نیست.

نیل دراکمن نیز با گارلند همزادپنداری می‌‎کرد، زیرا خودش هنگام کار بر روی The Last of Us از فیلم «۲۸ روز بعد» الهام گرفته بود:

اینکه می‌گویید از The Last of Us الهام گرفته‌اید، به نظر من بسیار تحسین‌برانگیز است و به نوعی نشان می‌دهد که این تاثیر دوطرفه و کارآمد بوده، چرا که من هم از کار شما بسیار الهام گرفته‌ام.

گارلند ادامه داد که در جایگاه کارگردان نیست، اما از منظر نویسندگی، The Last of Us بسیار بهتر ظاهر شد:

بگذارید این را بگویم که The Last of Us از فیلم «۲۸ روز بعد» بهتر است؛ حداقل از منظر نویسندگی. من در جایگاه کارگردان نیستم و درباره این موضوع صحبت نمی‌کنم که احمقانه به‌نظر نرسد. من می‌دانم «۲۸ روز بعد» چه بود، می‌دانم چه کاری انجام دادم و از فرآیندش آگاه هستم. اما The Last of Us باعث شد به خودم بگویم: «این یکی خیلی پیچیده‌تر و تأثیرگذارتر است.» واقعاً تأثیرگذار بود. نمی‌خواهم به «۲۸ روز بعد» بی‌احترامی کنم، من به آن افتخار می‌کنم و بخش خوبی از زندگی من بوده، اما جداً، The Last of Us در سطح دیگری قرار دارد. بنابراین، بله، قطعاً از آن تأثیر گرفتم. با خودم گفتم: وای.

دراکمن در پاسخ گفت که در شخصیت‌پردازی دیوید و بخش زمستان The Last of Us، مستقیماً از پرده سوم فیلم «۲۸ روز بعد» الهام گرفت:

ارتباط مستقیمی بین مبتلایان سریع [در ۲۸ روز بعد] و مبتلایان در The Last of Us وجود داشت. انگار که آن‌ها بیمار هستند، از قبر برنخاسته‌اند، بلکه سریع حرکت می‌کنند. یک ارتباط مستقیم بین پرده سوم فیلم «۲۸ روز بعد» و بخش سوم بازی و شخصیت دیوید در بازی The Last of Us وجود دارد. شاید این جمله انیشتین را هم بتوان گفت که خلاقیت یعنی اینکه یاد بگیری چگونه منابع خود را پنهان کنی.

گارلند در پاسخ گفت:

خیلی جالب است، عالی است. خیلی خوشحالم که این را می‌شنوم. برای من هم خیلی خوب بود که با بازی The Last of Us این حس را داشتم که انگار کسی می‌گوید «سطح کارت را بالاتر ببر». حس خوبی است، یک جورایی مثل یک مشوق خوب عمل می‌کرد.

فصل دوم اقتباس لایو اکشن HBO از بازی The Last of Us در تاریخ ۱۳ آوریل (۲۴ فروردین) در آمریکا پخش می‌شود و نسخه PC بازی The Last of Us Part 2 نیز در تاریخ ۳ آوریل (۱۴ فروردین) منتشر خواهد شد.