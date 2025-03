Moon Studios اعلام کرد که پس از تصاحب حق نشر عنوان آتی خود یعنی No Rest for the Wicked از Take Two، از این پس یک استودیوی « کاملاً مستقل» خواهد بود.

در دسامبر ۲۰۲۳ (آذر ۱۴۰۲)، استودیوی Moon، از No Rest for the Wicked، سومین اثر خود پس از Ori and the Blind Forest و Ori and the Will of the Wisps رونمایی کرد و در آوریل ۲۰۲۴ (اردیبهشت ۱۴۰۳) نیز این عنوان به شکل دسترسی زودهنگام در استیم منتشر شد.

این نسخه دسترسی زودهنگام توسط Private Division منتشر شد؛ زیرمجموعه‌ای از شرکت Take-Two که در انتشار بازی‌های توسعه‌دهندگان کوچک تخصص دارد. وقتی شرکت Take-Two در نوامبر ۲۰۲۴ (آبان ۱۴۰۳) شرکت Private Division را فروخت، خریدار تقریباً حقوق تمامی بازی‌های موجود و منتشر نشده Private Division را نیز به دست آورد. استثنا اصلی در این معامله، بازی No Rest for the Wicked بود که شرکت Take-Two اظهار داشت جزو این معامله نبود چرا که می‌خواست به «ادامه پشتیبانی» از آن بپردازد.

حال به‌تازگی در بیانیه جدیدی، استودیوی Moon ضمن اعلام استقلال کامل خود، این چنین اعلام کرد:

ما موفق شدیم حق نشر No Rest for the Wicked را صاحب شویم که به ما اجازه خواهد داد از این پس ایده‌های خود را بدون محدودیت پیاده کنیم.

همچنین این استودیو اعلام کرد No Rest for the Wicked در تاریخ ۳۰ آوریل، آپدیت بزرگی با نام The Breach دریافت خواهد کرد که بزرگ‌ترین به‌روزرسانی این عنوان خواهد بود. Moon Studios وعده داده است با این آپدیت، «اندازه بازی را دوبرابر» کرده و «داستان عمیق‌تری» را به بازیکنان ارائه دهد. همچنین افزودن بخش Co-op تا حداکثر چهار بازیکن نیز جزو برنامه‌های این توسعه‌دهنده برای عنوان آتی خود محسوب می‌شود.