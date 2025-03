تصاویر جدیدی از فصل دوم سریال The Last of Us منتشر شد

با نزدیک شدن به زمان پخش فصل دوم سریال The Last of Us، شبکه اچ‌بی‌او تصاویر بیشتری از این اثر را منتشر کرده است. فصل دوم سریال The Last of Us قرار است در ماه آینده میلادی از شبکه اچ‌بی‌او پخش شود و همین نیز سبب شده تا این شبکه بازاریابی و تبلیغات برای این […]

با نزدیک شدن به زمان پخش فصل دوم سریال The Last of Us، شبکه اچ‌بی‌او تصاویر بیشتری از این اثر را منتشر کرده است. فصل دوم سریال The Last of Us قرار است در ماه آینده میلادی از شبکه اچ‌بی‌او پخش شود و همین نیز سبب شده تا این شبکه بازاریابی و تبلیغات برای این اثر مورد انتظار و پر از هیجان را بیشتر کند و در همین راستا نیز به تازگی تصاویر بیشتری از آن را منتشر کرده که در ادامه می‌توانید آن‌ها را مشاهده کنید. سریال The Last of Us یکی از سریال‌های بسیار موفقی به شمار می‌رود که تاکنون از شبکه اچ‌بی‌او و سرویس آنلاین اچ‌بی‌او پخش شده و توانسته مورد تحسین بینندگان و منتقدان بسیار زیادی قرار بگیرد و همچنین جوایز متعددی را در مراسم‌های مختلف به دست بیاورد. همانند فصل اول سریال، در فصل دوم آخرین بازمانده از ما پدرو پاسکال بار دیگر نقش شخصیت جوئل را بازی می‌کند و در کنار او نیز بلا رمزی ایفاگر نقش الی خواهد بود. نقش برادر جوئل یعنی تامی را نیز گابریل لونا همانند فصل اول ایفا خواهد کرد. در این فصل همچنین شخصیت‌های جدیدی نیز معرفی می‌شوند که شامل شخصیت ابی با هنرنمایی کیتلین دیور، شخصیت دینا با بازی ایزابلا مرسد، جس با بازی یانگ مازینو، شخصیت مل با هنرنمایی آریلا بارر و شخصیت نورا با بازی تاتی گابریل است. اخبار سینما ، تصاویر فیلم و سریال ، فیلم و سریال

ُHBO, last of us, The Last Of Us

منبع متن: gamefa