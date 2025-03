آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم؟ از Plankton: The Movie تا The Wheel of Time

این آخر هفته قرار است به معرفی انیمیشن Plankton: The Movie، فیلم I’m Still Here، فیلم Fight or Flight و فصل سوم سریال The Wheel of Time بپردازیم.

فرنچایز باب اسفنجی یکی از فرنچایزهای بسیار موفق و انیمیشنی به شمار می‌رود که انیمیشن سریالی آن برای سال‌های بسیار زیادی ادامه داشته و همچنان در حال پخش است و این انیمیشن سریالی توانسته کودکی بسیاری از افراد را دلنشین و جذاب کند و این در حالی است که حتی برای بزرگسالان نیز جالب توجه است. حالا اثری نسخه فرعی از این مجموعه ساخته شده که انیمیشن Plankton: The Movie نام دارد.

در این مطلب از سری مطالب «آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم» علاوه بر اینکه به انیمیشن Plankton: The Movie می‌پردازیم، قرار است به معرفی فیلم Fight or Flight، فیلم برنده جایزه اسکار I’m Still Here و همچنین فصل سوم سریال The Wheel of Time بپردازیم.

انیمیشن Plankton: The Movie

عوامل سازنده: انیمیشن سینمایی پلانکتون اثری کمدی و موزیکال به شمار می‌رود که بر اساس انیمیشن سریالی محسوب و جذاب SpongeBob SquarePants ساخته استفن هیلنبورگ ساخته شده است. مسئولیت کارگردانی این انیمیشن سینمایی را دیو نیدهام برعهده داشته و فیلم‌نامه آن را نیز کاز، کریس وسکاردی و مستر لارنس نوشته‌اند.

داستان و صداپیشه‌ها: همانند انیمیشن سریالی باب اسفنجی شلوار مکعبی مستر لارنس وظیفه صداپیشگی شخصیت اصلی داستان این انیمیشن یعنی شخصیت پلانکتون را برعهده داشته و دیگر صداپیشه‌های انیمیشن سریالی اصلی نیز وظیفه صداپیشگی شخصیت‌های دیگر را برعهده داشتند که شامل تام کنی در نقش باب اسفنجی، بیل فاگربیک در نقش پاتریک، کارولین لارنس در نقش سندی چیکس‌، راجر بامپس در نقش اختاپوس و کلنسی براون در نقش آقای خرچنگ است.

این انیمیشن سینمایی همان‌طور که از عنوان آن مشخص است، حول محور شخصیت پلانکتون است و داستان او را دنبال می‌کند که همچنان به دنبال آن است تا بر جهان تسلط پیدا کند ولی وقتی که همسر کامپیوتری‌اش به نام کارن تصمیم می‌گیرد تا همه چیز را تحت کنترل خودش بگیرد، برنامه‌های او تغییر پیدا می‌کنند.

آیا انیمیشن پلانکتون ارزش دیدن دارد؟ انیمیشن سینمایی پلانکتون حاوی سکانس‌های انیمیشنی دو بعدی، صحنه‌های فلش‌بک و همچنین آهنگ‌های موزیکال است و همین نیز سبب شده تا این انیمیشن سینمایی و نسخه فرعی از انیمیشن سریالی باب اسفنجی شلوار مکعبی به اثری جالب توجه تبدیل شود.

با این حال، باید گفت که این طور به نظر می‌رسد که برخی از جلوه‌های کامپیوتری و انیمیشنی به کار رفته در این اثر سینمایی دچار فقدان و نقص هستند و باعث شده تا این اثر جلوه زیبایی نداشته باشد. هر چند، تمرکز این اثر روی آهنگ‌ها و همچنین تمرکز روی شخصیت‌های انیمیشن سریالی به جای پرداختن به دیگر شخصیت‌ها باعث شده تا به اثری شایان توجه تبدیل شود.

در پایان باید گفت که انیمیشن سینمایی پلانکتون یکی از آثار موفق و خوب از فرنچایز باب اسفنجی شلوار مکعبی به شمار می‌رود که در سال‌های اخیر ارائه شده است و مطمئناً طرفداران این مجموعه می‌توانند از تماشای آن لذت ببرند و سرگرم شوند. صداپیشه‌ها کار خوبی انجام دادند و نویسندگی داستان نیز خوبی بوده است.

فیلم Fight or Flight

عوامل سازنده: فیلم سینمایی جنگ یا پرواز اثری در ژانر اکشن به شمار می‌رود که در سال ۲۰۲۵ میلادی روی پرده سینماها اکران شده است. سکان کارگردانی این فیلم را جیمز مادیگان برعهده داشته و فیلم‌نامه آن را نیز بروکس مک‌لارن برای سرویس آنلاین Sky Cinema نوشته است.

داستان و بازیگران: این اثر سینمایی با هنرنمایی جاش هارتنت، کاریترا چاندران، جولین کوستوف، کتی ساخوف و مارکو زارور است و داستان آن نیز حول محور مزدوری است که در حال انجام یک مأموریت قرار دارد و او برای انجام این مأموریت خودش در داخل یک پرواز قرار دارد و اتفاقات این اثر درون این هواپیما رخ می‌دهند.

آیا فیلم جنگ یا پرواز ارزش دیدن دارد؟ فیلم سینمایی جنگ یا پرواز اثری در ژانر اکشن به شمار می‌رود اما این اثر پر از لحظات کمدی است و باید گفت که به جای اکشن، بخش عظیمی از این اثر عناصر ژانر کمدی را درون خودش دارد و همین نیز سبب شده تا بیننده با یک فیلم جالب‎توجه، بامزه و سرگرم‌کننده سروکار داشته باشد.

مطمئناً این اثر سینمایی نواقص متعددی درون خودش دارد و داستان‌سرایی آن ممکن است یک داستان‌سرایی منسجم و بدون نقص نباشد اما با این حال، بدون توجه به این موارد می‌توان به تماشای این اثر سینمایی نشست و از اکشن و کمدی سرگرم‌کننده آن لذت برد، فیلمی که شاید اثری برجسته نباشد اما یک بار دیدن آن خالی از لطف نیست.

فیلم I’m Still Here

عوامل سازنده: فیلم هنوز اینجا هستم اثری در ژانر درام، بیوگرافی و سیاسی به شمار می‌رود که محصولی از سینمای برزیل است و سکان کارگردانی آن را نیز والتر سالس در دست داشته و فیلم‌نامه آن را نیز موریلو هاوزر و هیتور لورگا بر اساس شرح حالی به همین نام نوشته مارسلو روبنز پایوا محصول سال ۲۰۱۵ میلادی نوشته‌اند.

داستان و بازیگران: فیلم هنوز اینجا هستم با هنرنمایی فرناندا تورس و فرناندا مونته‌نگرو در نقش یونیس پایوا است، یک مادر و فعالی که با ناپدید شدن اجباری همسرش، سیاست‌مدار مخالفی به نام روبنس پایوا با بازی سلتون ملو در دوران دیکتاتوری نظامی در برزیل سروکار دارد.

آیا فیلم هنوز اینجا هستم ارزش دیدن دارد؟ فیلم هنوز اینجا هستم یکی از آثار برجسته سال ۲۰۲۴ میلادی به شمار می‌رود که توانست در جوایز مختلف مورد توجه منتقدان قرار بگیرد. این اثر برای اولین بار در هشتاد و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز اکران شد و توانست به شدت مورد تحسین قرار بگیرد و در آن رویداد جایزه بهترین فیلم‌نامه را کسب کرد.

در مراسم گلدن گلوب نیز این اثر سینمایی موفق شد تا به خاطر هنرنمایی فرناندا تورس جایزه بهترین بازیگر زن در فیلم درام را کسب کند. این اثر سینمایی همچنین در مراسم اسکار در بخش بهترین فیلم بین‌المللی و بهترین فیلم سال نامزد دریافت جایزه شده بود و در نهایت موفق شد تا جایزه بهترین فیلم بین‌المللی اسکار را از آن خودش کند. فیلم هنوز اینجا هستم اولین فیلم برزیلی به شمار می‌رود که موفق شده تا جایزه اسکار کسب کند.

فیلم هنوز اینجا هستم به خوبی توانسته از هنرنمایی درخشان و خیره‌کننده بازیگر اصلی خودش یعنی فرناندا تورس بهره ببرد و این بازیگر واقعاً در این اثر سینمایی درخشیده است. این فیلم به بررسی تحولات یک ملت از طریق بررسی خانواده‌ای می‌پردازد که به دنبال پیدا کردن پاسخ‌هایی برای سؤالات خودشان هستند.

فصل سوم سریال The Wheel of Time

عوامل سازنده: سریال چرخ زمان اثری در ژانر فانتزی و اقتباسی از مجموعه کتاب‌هایی به همین نام نوشته رابرت جردن و برندون ساندرسون است. مسئولیت ساخت این اثر اقتباسی را راف جادکینز برای پخش از سرویس آنلاین آمازون پرایم ویدیو برعهده داشته است. فصل اول و دوم این سریال به ترتیب در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳ پخش شدند و حالا فصل سوم آن در سال ۲۰۲۵ شروع به پخش کرده است.

داستان و بازیگران: فصل سوم سریال چرخ زمان همانند دو فصل قبلی خودش همراه با هنرنمایی بازیگران برجسته و سرشناسی است و در رأس آن‌ها نیز رزمند پایک بار دیگر ایفاگر نقش مویرین دامودرد خواهد بود، کسی که عضوی از گروه ایس سدای به شمار می‌رود و به دنبال پیدا کردن اژدهای دوباره متولد شده است.

از جمله دیگر بازیگرانی که در کنار رزمند پایک در فصل سوم سریال چرخ زمان هنرنمایی می‌کنند نیز می‌توان به دنیل هنی، زوئی رابینز، مدلین مدن، جاشا استرادوفسکی و تعدادی دیگر از افراد اشاره کرد.

آیا فصل سوم سریال چرخ زمان ارزش دیدن دارد؟ سریال چرخ زمان یکی از سریال‌های موفق سرویس آنلاین آمازون پرایم ویدیو به شمار می‌رود که هزینه‌های بسیار زیادی برای آن شده و بر اساس مجموعه کتاب‌های موفقی به همین نام ساخته شده است و از همین رو، طرفداران مشتاقانه منتظر فصل سوم آن هستند.

در دو فصل ابتدایی، سریال چرخ زمان با مشکلات و نواقصی دست و پنجه نرم کرد و برخی از طرفداران کتاب‌ها نیز نسبت به انحراف این سریال از مسیر کتاب‌ها و داستان‌های آن انتقادهایی داشتند. با این حال، کسانی که از دو فصل ابتدایی این سریال لذت بردند، مطمئناً می‌توانند تجربه تماشای خوبی از فصل سوم آن نیز داشته باشند.

