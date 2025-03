تاریخ پخش مجدد انیمه‌ی One Piece بعد از یک وقفه‌ی طولانی اعلام شده است.

شرکت توئی انیمیشن اعلام کرده است که پخش آرک داستانی Egghead Part-2 از تاریخ ۶ آوریل ۲۰۲۵ (۱۷ فروردین ۱۴۰۴) دوباره در Crunchyroll آغاز خواهد شد. این تصمیم که پس از شش ماه وقفه گرفته شده موجب از دست رفتن جایگاه زمانی این انیمه در شبکه‌‌ی فوجی‌تی‌وی شده است. شرکت توئی انیمیشن تصمیم گرفت این تعویق را به دلیل حفظ کیفیت بالای انیمیشن و دادن زمان بیشتر به سازنده‌ی مجموعه (اییچیرو اودا) اتخاذ کند تا انیمه از مانگا جلوتر نرود. علاوه بر دسترسی به قسمت‌های جدید از آرک Egghead، قسمت‌های دوبله‌ی انگلیسی Egghead Part-1 نیز از تاریخ ۱۸ مارس ۲۰۲۵ (۲۷ اسفند) در دسترس خواهند بود تا طرفداران انگلیسی‌ زبان نیز بتوانند از آن لذت ببرند.

همچنین در رابطه با این اطلاعیه دو پوستر منتشر شده است که از طریق دکمه‌های زیر می‌توانید مشاهده کنید:

آرک Egghead در پیشبرد داستان One Piece نقشی حیاتی ایفا کرده است زیرا افشاگری‌های مهمی در مورد دنیای وسیع و پیچیده‌ی این مجموعه و تحولات جدید شخصیت‌ها به‌ویژه مانکی دی داشته است. با وجود نارضایتی طرفداران از وقفه‌ی ایجاد شده در پخش انیمه، این استراحت به تیم تولید فرصت داد تا کیفیت انیمیشن را ارتقاء دهند و همچنین باعث شد اطمینان حاصل شود که اییچیرو اودا همچنان می‌تواند بر تولید مانگا و سریال لایو اکشن One Piece نظارت داشته باشد. اکنون با اعلام زمان پخش مجدد این انیمه در سال ۲۰۲۵، طرفداران منتظر ادامه‌ی این ماجراجویی عظیم در دنیای One Piece هستند.

منبع: CBR