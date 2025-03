بازی Rise of the Ronin بدون پشتیبانی و کمک سونی ساخته نمی‌شد

به گفته رئیس استودیوی Team Ninja، بازی Rise of the Ronin بدون پشتیبانی و کمک مستقیم سونی ساخته و منتشر نمی‌شد. فامیهیکو یاسودا، رئیس استودیوی Team Ninja، در مصاحبه با رسانه RPGSite از نقش سونی در پروژه گفت: برای سری Nioh سونی در انتشار و بومی‌سازی به ما کمک کرد، اما در Rise of the […]