تریلر فصل دوم سریال The Last of Us رکوردشکنی کرد

تریلر منتشر شده برای فصل دوم سریال The Last of Us توسط بینندگان بسیار زیادی دیده شده و رکوردشکنی کرده است.

زمان زیادی تا شروع پخش فصل دوم سریال The Last of Us باقی نمانده و انتظار و هایپ برای این فصل از سریال در بین طرفداران و بینندگان بسیار زیاد است و همین نیز سبب شده تا با اینکه هنوز پخش فصل دوم سریال شروع نشده، این اثر بتواند یک رکورد از خودش به جای بگذارد.

چندی پیش تریلری برای فصل دوم سریال The Last of Us منتشر شده بود و این تریلر مورد توجه بینندگان بسیار زیادی قرار گرفت، به طوری که در سه روز ابتدایی از زمان پخش این تریلر در پلتفرم‌های مختلف، این تریلر بیش از ۱۵۸ میلیون بازدید داشته است که یک رکورد محسوب می‌شود.

تریلر فصل دوم سریال The Last of Us تبدیل به پربازدیدترین تریلر در بین آثار شبکه اچ‌بی‌او و سرویس آنلاین مکس در بازه زمانی سه روز ابتدایی شده است. این تریلر همچنین ۱۶۰ درصد بازدید بیشتری نسبت به تریلرها و تیزرهای قبلی منتشر شده برای این سریال داشته است.

منبع متن: gamefa