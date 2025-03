رایان هرست به جمع بازیگران فیلم The Odyssey پیوست

به تازگی اعلام شده است که رایان هرست نیز در فیلم The Odyssey حضور خواهد داشت.

کریستوفر نولان پس از موفقیت بی‌سابقه فیلم Oppenheimer، برای اثر جدیدش به سراغ اودیسه هومر رفته است. حالا درحالی که مراحل فیلمبرداری The Odyssey در کشور مراکش جریان دارد، مشخص شده است که رایان هرست نیز به جمع بازیگران این فیلم مورد انتظار پیوسته است. رایان هرست بیشتر برای نقش آفرینی در سریال تحسین شده Sons of Anarchy شناخته می‌شود. او همچنین وظیفه صداپیشگی و موشن‌کپچر شخصیت ثور در بازی God of War Ragnarok را نیز برعهده داشت.

داستان فیلم The Odyssey حول محور سفر اودیسئوس، قهرمان یونانی، پس از پایان نبرد تروآ جریان دارد. او در طول این سفر با اتفاقات و چالش‌های متفاوتی روبه‌رو خواهد شد. علاوه‌بر رایان هرست، تام هالند، زندایا، ان هتوی، رابرت پتینسون، مت دیمون و شارلیز ترون نیز در این فیلم حضور خواهند داشت.

فیلم The Odyssey برای اکران در تاریخ ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۶ تیر ۱۴۰۵) برنامه‌ریزی شده است.