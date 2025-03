طبق اخبار منتشر شده انیمه‌ی اقتباسی جدیدی از رمان All You Need Is Kill در دست ساخت است که بر شخصیت ریتا وراتاسکی تمرکز دارد.

رمان علمی تخیلی All You Need Is Kill اثر هیروشی ساکورازاکا که در سال ۲۰۰۴ منتشر شد، قرار است به زودی یک اقتباس انیمه‌ای دریافت کند که توسط استودیو STUDIO4°C تولید می‌شود. این رمان پیش از این در سال ۲۰۱۴ به فیلمی به نام Edge of Tomorrow با بازی تام کروز تبدیل شده بود. این انیمه‌ی جدید که تحت کارگردانی کنیچرو آکیموتو و در استودیوی برادران وارنر ژاپن ساخته می‌شود، قرار است بر شخصیت ریتا وراتاسکی که یکی از شخصیت‌های کلیدی داستان است، تمرکز کند. این انیمه به جای روایت داستان از دیدگاه کیجی کیریا، به بررسی تحولات درونی و رشد شخصیت ریتا در جریان جنگ‌های بی‌پایانش در یک حلقه‌ی زمانی ثابت می‌پردازد.

اخبار سینما ، تریلر فیلم ، تریلر، ویدیو و موسیقی ، تصاویر فیلم و سریال ، فیلم و سریال

Edge Of Tomorrow, Emily Blunt, Tom Cruise

منبع متن: gamefa