استودیوی کامپالشن گیمز رویای ساخت بازی South of Midnight را داشته است

اخیراً در مصاحبه‌‌ای، جاسمین روی و زایر لانیر از استودیوی کامپالشن گیمز به صحبت در مورد روند توسعه‌ی بازی South of Midnight پرداخته‌اند.

بعد از گذشت هفت سال از انتشار بازی We Happy Few، استودیوی کامپالشن گیمز به‌ زودی بازی جدیدش را روانه‌ی بازار می‌کند. در آستانه‌ی انتشار این عنوان، اعضای تیم سازنده‌، در مصاحبه‌ای به صحبت پیرامون ابعاد مختلف روند ساخت این اثر پرداخته‌اند.

بازی South of Midnight به‌ لطف ویژگی‌های خاصی از جمله محیط باتلاقی‌، استفاده از جادوگری و حضور موجودات بامزه‌، توانسته توجه افراد زیادی را به خود جلب کند. به نظر می‌رسد که این عنوان یکی از عجیب‌ترین و متفاوت‌ترین آثار AAA در سال‌های اخیر باشد.

South of Midnight حاصل تلاش استودیوی کامپالشن گیمز است که شهرت ساخت بازی‌های منحصر به فردی را دارد. We Happy Few که اثر قبلی این استودیو بود، با وجود استقبال نسبتاً خوب مخاطبان از ایده‌های جذاب و دنیای خاصش، نتوانست نظر بسیاری از منتقدان را جلب کند و امتیاز ۶۲ را در متاکریتیک دریافت کرد. حالا با بازی South of Midnight، این استودیو امیدوار است که بتواند موفق‌تر ظاهر شود، اگرچه هنوز هم برخی از مخاطبان نسبت به نتیجه نهایی شک دارند.

در گفت‌وگو با کارگردانان اثر، سوالاتی در مورد چالش‌های تیم توسعه پس از ساخت We Happy Few و در رابطه با بازی جدیدشان مطرح شد. زمان بیشتری که برای تولید بازی South of Midnight گذاشته شده، باعث نشد فشاری بر این استودیو وارد شود، زیرا آنها از ابتدا با جدیت توسعه‌ی این عنوان را دنبال کرده بودند تا بازی رویایی خود را بسازند.

جاسمین روی در مورد پروسه ساخت بازی South of Midnight گفت:

ما دقیقاً اثری را ساختیم که می‌خواستیم بسازیم. هدف ما این بود که یک بازی ماجراجویی اکشن با داستانی ۱۰ تا ۱۲ ساعته بسازیم که در جنوب آمریکا جریان داشته باشد و شامل موجودات اسطوره‌ای و افسانه‌‌ای باشد، و این همان کاری بود که کردیم.

لانیر نیز با اشاره به فشار کاری‌ای که در توسعه‌ی هر پروژه‌ی خلاقانه‌ای وجود دارد، تأکید کرد که برخی از افراد از South of Midnight لذت خواهند برد و برخی دیگر خیر. او معتقد است که این بازی می‌تواند مخاطبان خود را پیدا کند و برای آنها تجربه‌ای خاص رقم بزند. او در این باره توضیح داد:

در هر پروژه‌ی خلاقانه‌ای که انجام می‌دهم، می‌خواهم که نتیجه خوب باشد، بنابراین همیشه احساس فشار وجود دارد. حتی اگر قبلاً بازی‌ای ساخته بودیم که برنده‌ی جایزه‌ی پولیتزر شده بود، باز هم عصبی می‌شدم. اما فکر می‌کنم South of Midnight مخاطب خود را خواهد داشت – بعضی‌ها از آن لذت خواهند برد، بعضی‌ها نه، و این اشکالی ندارد. این بازی با برخی افراد ارتباط برقرار خواهد کرد، و اگر دوست نداشته باشید، هزاران بازی دیگر برای شما وجود دارد. من مطمئنم که South of Midnight مخاطبان خود را پیدا خواهد کرد و برای آنها معنایی خاص خواهد داشت.

جاسمین روی همچنین به تغییراتی که در بخش‌هایی از داستان اعمال شده، اشاره کرد و توضیح داد که تیم سازنده این تغییرات را به وجود آورده تا بخش‌های مختلف داستان بازی به شکلی که باید جلب توجه کنند و مورد استقبال قرار گیرند. با این حال، او بیان کرد که در روند تولید بازی، تیم به‌طور کامل از آزادی عمل برخوردار بوده و این باعث رضایت آنها از نتیجه نهایی شده است.

South of Midnight یکی از بازی‌های بسیار مورد انتظار در سال ۲۰۲۵ است که روز اول انتشار از طریق سرویس Game Pass در دسترس قرار می‌گیرد. این بازی برای علاقه‌مندان به سبک‌های متفاوت و روایت‌های خاص می‌تواند تجربه‌ای جذاب و منحصر به فرد باشد.