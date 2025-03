پوستر جدیدی از فصل دوم سریال The Last of Us منتشر شد

پوستر جدید منتشر شده از فصل دوم سریال The Last of Us، بلا رمزی و پدرو پاسکال را در یک قاب به نمایش می‌گذارد.

سریال The Last of Us یکی از سریال‌های بسیار موفقی به شمار می‌رود که تاکنون از شبکه اچ‌بی‌او و سرویس آنلاین اچ‌بی‌او پخش شده و توانسته مورد تحسین بینندگان و منتقدان بسیار زیادی قرار بگیرد و همچنین جوایز متعددی را در مراسم‌های مختلف به دست بیاورد.

در فصل دوم سریال The Last Of Us که پنج سال پس از فصل اول روایت می‌شود ستارگانی همچون پدرو پاسکال، بلا رمزی، کیتلین دیور، یانگ مازینو، ایزابلا مرسد، دنی رامیرز، جفری رایت و کاترین اوهارا حضور خواهند داشت. کارگردانی این سریال به عهده‌ی کریگ مازن و نیل دراکمن است.

در ادامه می‌توانید پوستر جدید منتشر شده از فصل دوم این سریال را مشاهده کنید:

