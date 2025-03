بازی Rainbow Six Siege رایگان خواهد شد

با اعلام رسمی یوبیسافت، بازی Rainbow Six Siege با انتشار نسخه X تبدیل به یک اثر رایگان یا Free to Play می‌شود. رویکرد جدید Rainbow Six Siege با Counter Strike شباهت خواهد داشت؛ بازیکنان تازه‌وارد می‌توانند بازی را به صورت رایگان دریافت کرده و به تجربه پلی‌لیست‌های مختلف بپردازند اما برای تجربه حالت Ranked، نیازمند […]