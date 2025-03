تریلرهای جدید Lost Soul Aside و Tides of Annihilation با محوریت ویژگی‌های DLSS و ری تریسینگ منتشر شدند

انویدیا اخیراً تریلرهای جدیدی از عناوین Lost Soul Aside و Tides of Annihilation به اشتراک گذاشته که محوریت اصلی آن‌ها قابلیت‌های DLSS 4 و ری تریسینگ است. در ادامه تریلر منتشر شده از Tides of Annihilation را مشاهده می‌کنید: در ادامه تریلر منتشر شده از Lost Soul Aside را مشاهده می‌کنید: بازی Lost Soul Aside […]