اولین تریلر از فیلم The Life of Chuck منتشر شد

شرکت NEON اولین تریلر از فیلم The Life of Chuck را منتشر کرده است که به کارگردانی مایک فلنگن ساخته می‌شود. مایک فلنگن که وظیفه‌ی کارگردانی این اثر را بر عهده دارد، تجربه‌ی ساخت آثار دیگری همچون Doctor Sleep و Midnight Mass را در کارنامه دارد. فیلم The Life of Chuck اقتباسی از داستان‌های استیون […]