مایکروسافت ابتدا به سختی ori اعتراض کرده بود

توماس مالر، کارگردان Ori و یکی از بنیان‌گذاران استودیوی Moon، می‌گوید مایکروسافت در ابتدا به او گفت که سری محبوب Ori برای مخاطبان کژوال خیلی سخت است.

مالر اصرار داشت که سطح دشواری بازی همان‌طور باقی بماند، زیرا معتقد بود که این سطح از چالش برای دستیابی به آنچه که او قصد داشت بسازد، ضروری است. مالر در پادکست Destin فلسفه طراحی بازی خود را شرح داد و آن را با نینتندو و هیدتاکا میازاکی از فرام‌سافتور مقایسه کرد.

اخبار بازی ، بازی ویدیویی

Microsoft, Moon Studios, Ori and the Blind Forest, Ori and the Will of the Wisps

منبع متن: gamefa