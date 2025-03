ریمیک Star Wars: Knights of the Old Republic همچنان درحال توسعه است

به گفته مدیر Saber Interactive، ریمیک بازی Star Wars: Knights of the Old Republic همچنان مراحل توسعه را طی می‌کند.

تیم ویلیتس، مدیر ارشد خلاقیت استودیوی Saber Interactive اطلاعات جدیدی از پروژه‌های کنونی استودیو ارائه کرد. او لیستی از بازی‌هایی که روند توسعه را طی می‌کنند را در شبکه اجتماعی X به اشتراک گذاشت و در بین آن‌ها، ریمیک موردانتظار بازی Star Wars: Knights of the Old Republic به چشم می‌خورد.

پس از معرفی در سال ۲۰۲۱، ریمیک بازی نقش آفرینی KOTOR تقریبا هیچ خبر بزرگ و جدیدی دریافت نکرده است. شایعات و گزارش‌های زیادی از توسعه پرمشکل پروژه توسط منابع مختلف به منتشر شده و با توجه به سکوت خبری طولانی سازندگان، به نظر می‌رسد اوضاع برای ریمیک KOTOR چندان جالب نیست.

بازی Star Wars: Knights of the Old Republic در سال ۲۰۰۳ منتشر شده بود. این عنوان نقش آفرینی استودیوی بایوور، ۴۰۰ سال پیش از شروع فیلم‌ها جریان دارد و بازیکن را در جای Revan، پروتاگونیست صامت که نسخه دوم نیز حضور داشت، قرار می‌دهد.