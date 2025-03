People Can Fly با بخش سرگرمی‌های تعاملی سونی برای ساخت نمونه اولیه بازی جدیدی با اسم رمز «Project Delta» بر اساس یکی از IPهای سونی به توافق رسید.

People Can Fly در قالب مدل «قرارداد سفارشی» با سونی همکاری خواهد کرد، به این معنا که به‌عنوان توسعه‌دهنده روی پروژه‌ای برای سونی کار می‌کند و در ازای آن مبلغی توافق‌شده دریافت خواهد کرد.

فرآیند ساخت نمونه اولیه بازی در چندین مرحله انجام خواهد شد. به گفته People Can Fly، مفاد و چارچوب این قرارداد تفاوت قابل‌ توجه‌ای با قراردادهای معمول برای پروژه‌های مشابه ندارد.

جزئیات بیشتری اعلام نشده است، اما زبان استفاده‌ شده در این اطلاعیه مشابه اعلامیه People Can Fly در سال ۲۰۲۳ است که به قرارداد با مایکروسافت برای تولید Project Maverick اشاره داشت. در این پروژه، People Can Fly با استودیوهای سازنده Gears of War: E-Day همکاری و به آن‌ها کمک می‌کند. با توجه به این موضوع، هنوز مشخص نیست که آیا People Can Fly توسعه‌دهنده اصلی این پروژه سونی است یا صرفا نقش کمکی دارد.