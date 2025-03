واکنش بازیگر Aloy به استفاده سونی از هوش مصنوعی در سری Horizon

اوایل این هفته تصاویری از یک پروتوتایپ شخصیت مبتنی بر هوش مصنوعی که توسط سونی توسعه یافته و مدل آن از Aloy بازی Horizon Zero Dawn گرفته شده بود، فاش شد.

جامعه بازی گیمرها به سرعت به این تلاش سونی واکنش منفی نشان داد و حالا اشلی بورچ، بازیگر شخصیت Aloy، پاسخ خود را منتشر کرده است. اشلی بورچ در ویدیویی که در اینستاگرام منتشر کرد، گفت:

این هفته دمو تکنولوژی را دیدم. گوریلا گیمز با من تماس گرفت و توضیح داد که این دمو هیچ ارتباطی با روند فعلی توسعه ندارد. آنها از هیچ‌کدام از عملکرد من، اعم از داده‌های صورت یا صدا، در این دمو استفاده نکرده‌اند. با این حال، احساس نگرانی دارم. نه به خاطر گوریلا، نه به خاطر Horizon، نه به خاطر عملکردم یا شغلم به‌طور خاص، نگران این هنر هستم. نگران عملکرد بازی به عنوان یک هنر.

بورچ بخشی از اعتصابات جاری SAG-AFTRA علیه صنعت بازی‌های ویدیویی است و یکی از خواسته‌های اصلی این اعتصابات، تأمین حقوق بازیگران در برابر استفاده غیرمجاز از اجراهای آن‌ها از طریق هوش مصنوعی مود است. بورچ توضیح می‌دهد:

ما برای این مبارزه می‌کنیم که قبل از این که نسخه هوش مصنوعی از ما بسازند، باید اجازه‌ بگیرند. آن‌ها باید حقوق ما را پرداخت کرده و بگویند که چگونه از این نسخه هوش مصنوعی استفاده می‌کنند.

این بازیگر پیش‌تر در اعتصاب بازیگران ویدیویی SAG-AFTRA در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ مشارکت داشت، زمانی که اتحادیه خواستار پرداخت حقوق اضافی و شفافیت بیشتر در انتخاب نقش‌ها برای بازیگران بود. به طور خاص، این اعتصاب باعث شد تا بورچ نتواند نقش خود را به‌عنوان کلوئی در Life Is Strange: Before the Storm تکرار کند و فقط در اپیزود ویژه DLC بازی حضور پیدا کند.

Playstation ، اخبار بازی ، بازی ویدیویی

Guerilla Games, Horizon Forbidden West, Horizon Zero Dawn, Sony

منبع متن: gamefa