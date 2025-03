سریال Percy Jackson برای فصل سوم تمدید شد

پیش از انتشار فصل دوم، دیزنی سریال Percy Jackson را برای فصل سوم تمدید کرده است.

سریال Percy Jackson and the Olympians حول محور پسر نیمه خدایی دوازده ساله جریان دارد که توسط زئوس، خدای آسمان، متهم به دزدیدن رعد و برق اصلی می‌شود. حالا پرسی جکسون باید سرتاسر آمریکا را به دنبال آذرخش بگردد تا نظم به المپوس بازگردانده شود و جلوی جنگ بزرگی را بگیرد.

حالا پس از پخش موفقیت‌آمیز فصل اول سریال Percy Jackson and the Olympians و درحالی که مدت زمان زیادی با انتشار فصل دوم فاصله نداریم، دیزنی این سریال را برای فصل سوم نیز تمدید کرده است. فصل سوم از داستان The Titan’s Curse اقتباس خواهد شد. آیو دیویس، رئیس بخش تلویزیون دیزنی، در تحسین این سریال گفت:

از لحظه‌ای که پخش سریال Percy Jackson and the Olympians آغاز شد، می‌دانستیم که این اثر مورد توجه افراد بسیاری قرار گرفته است. درحالی که فصل دوم در ماه دسامبر ۲۰۲۵ پخش خواهد شد، ما بسیار هیجان‌زده هستیم که اعلام کنیم ماجراجویی پرسی در فصل سوم نیز ادامه پیدا خواهد کرد.

فصل دوم سریال Percy Jackson and the Olympians در ماه دسامبر سال ۲۰۲۵ میلادی از طریق سرویس دیزنی پلاس منتشر خواهد شد.

منبع: ScreenRant