بررسی پورت PC بازی Rise of the Ronin و عملکرد فنی آن

طی این مقاله پورت PC عنوان Rise of the Ronin را از جنبه‌های مختلف بررسی خواهیم کرد که به تازگی در دسترس کاربران قرار گرفته است. Rise of the Ronin، عنوان نسبتاً پر حاشیه‌ای که در فروردین امسال برای پلی استیشن ۵ منتشر شده بود، حال در هفته گذشته برای کاربران رایانه شخصی از طریق […]

بررسی پورت PC بازی Rise of the Ronin و عملکرد فنی آن رضا شیرمردی ۲۱:۲۴ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵