گزارش: بازی Intergalactic ناتی داگ از Elden Ring الهام گرفته است

بر اساس اطلاعات منتشر شده از بن هنسن (Ben Hanson)، میزبان پادکست MinnMax و نویسنده سابق گیم اینفورمر، Intergalactic: The Heretic Prophet، بازی جدید استودیوی ناتی داگ، با الهام از Elden Ring در دست ساخت قرار دارد و به آزادی عمل بسیار اهمیت می‌دهد.

هنسن سال گذشته گفته بود:

با کسی که روی بازی کار می‌‌کند صحبت کردم و لحن او این‌طور بود که گویا می‌خواست بگوید شما واقعاً برای شگفتی‌های این بازی آماده نیستید. به گفته این منبع، ناتی داگ در حال کار روی اثری است که از نظر گستردگی آزاد عمل و عمق گیم‌پلی، توجه بازیکنان را به خود جلب خواهد کرد و از عنوانی الهام گرفته که بر آزادی در اکتشاف تمرکز دارد.

حالا در شماره جدید پادکست MinnMax او تایید کرد که منظور از بازی مذکور، Elden Ring بوده است.

دراکمن یکی از طرفداران سرسخت استودیوی فرام‌سافتور و Elden Ring به حساب می‌آید. او از افرادی بود که در میان انتقادات به کاندید شدن Elden Ring در شاخه «بهترین روایت» مراسم The Game Awards، از این عنوان دفاع کرد و حتی در مقاله ۱۰۰ فرد تاثیرگذار جهان، در مورد میازاکی نوشت.

دراکمن طی مصاحبه‌ای در مورد Elden Ring گفته بود:

عناوینی مانند Elden Ring و Inside من را به خود جذب کردند و شیفتۀ آن‌ها شدم؛ دلیل اصلی آن است که این بازی‌ها برای بازگو کردن یک داستان، از روایت سنتی استفاده نمی‌کنند. بخش زیادی از داستان‌سرایی فوق‌العادۀ The Last of Us در میان‌پرده‌ها رخ می‌دهد، اما بخش قابل توجه‌ای از آن نیز به صورت محیطی و در قالب گیم‌پلی روایت می‌شود. شما با حرکت در یک فضا، برداشتن آیتم‌ها و نگاه به اطراف خود، گذشتۀ آن مکان را درک خواهید کرد. در حال حاضر، بیشترین لذتی که از بازی‌ها دریافت می‌کنم مربوط به آن دسته عناوینی می‌شود که در درک داستان به مخاطب خود اعتماد می‌کنند و دستشان را در هر لحظه نمی‌گیرند؛ این چیزی است که در آینده قصد دارم بیشتر روی آن تمرکز کنم؛ البته این بدان معنا نیست که دیگر دیالوگ و کات‌سین نخواهیم داشت، این‌ها ابزاری هستند که ازشان استفاده خواهیم کرد. در ناتی داگ با الهام از این موارد قصد داریم مدیوم را رو به جلو ببریم و البته همۀ مخاطبین قرار نیست از رویکرد انتخابی ما لذت ببرند.

نکته جالب توجه دیگر این است که بر اساس صحبت‌های تیم طراحی ناتی داگ طی مستند Grounded II، در ابتدا The Last of Us Part II نیز با الهام از Bloodborne، اثر دیگر فرام‌سافتور، در دست ساخت قرار داشت، چرا که این تیم تحت تاثیر جهان‌سازی و گسترده شدن تدریجی دنیای آن قرار داشتند. اما بعدها اعضای ارشد استودیو متوجه شدند که برای روایت سینماتیک‌تر، به رویکردی متمرکزتر نیاز دارند.

بازی Intergalactic: The Heretic Prophet برای PS5 در دست ساخت قرار دارد.