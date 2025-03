فیلم «کاپیتان آمریکا: دنیای شجاع جدید» چهارمین فیلم از مجموعه فیلم‌های ابرقهرمان مشهور مارول، کاپیتان آمریکا، است. سال‌هاست که این اثر در برنامه‌های مارول قرار گرفته است و امید می‌رفت که با توجه به پتانسیل و محبوبیت بالای کاراکتر‌های حاضر در فیلم، کاپیتان آمریکا ۴ بتواند قدم مثبت دیگری را برای کمپانی در حال افول مارول پس از فیلم «ددپول و وولورین» بردارد. اما همه‌‌چیز از نظر منتقدان و طرفداران گرفته تا فروش کمتر از ۴۰۰ میلیون دلاری فیلم (که آن را به کم‌فروش‌ترین فیلم ام‌سی‌یو پس از دِ مارولز تبدیل کرده) گواهی می‌دهند که مارول سال ۲۰۲۵ را با شکست آغاز کرده است.

سه‌خطی: سم پس از ملاقات با رئیس جمهور تادئوس راس، خود را در میانه یک حادثه بین المللی می بیند. او باید به زودی دلیل یک توطئه جهانی شرورانه را کشف کند تا مغز متفکر واقعی تمام جهان را قرمز ببین

در سال ۲۰۰۸ فیلم Iron Man (مرد آهنی) اکران شد و بدین ترتیب دنیای سینمایی مارول (MCU) شکل گرفت. دنیایی که از کاراکتر کاپیتان آمریکا هم خیلی زود رونمایی شد و در سال ۲۰۱۱ اولین فیلم این کاراکتر در MCU با نقش‌آفرینی خاطره‌انگیز کریس اونز به روی پرده رفت. Captain America: The First Avenger (کاپیتان آمریکا: اولین انتقام‎‌جو) به کارگردانی جو جانستون سرآغازی شد بر ماجراجویی‌های استیو راجرز بر روی پردۀ نقره‌ای. علاوه بر حضور‌های متعدد کاپیتان قهرمان آمریکایی‌ها در چندین فیلم گوناگون -از جمله هر ۴ فیلم Avengers- دو فیلم دیگر با نام‌های Captain America: Winter Soldier (کاپیتان آمریکا: سرباز زمستان) در سال ۲۰۱۴ و Captain America: Civil War (کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی) در سال ۲۰۱۶ به کارگردانی برادران روسو هم سهم این کاراکتر محبوب دنیای کمیک‌بوک شد و به موفقیت‌های بزرگی دست یافت. می‌توان سه‌گانه کاپیتان آمریکا را یکی از بهترین سه‌گانه‌های ابرقهرمانی تاریخ سینما و از باکیفیت‌ترین و خوش‌ساخت‌ترین آثار MCU در نظر گرفت.

فیلم‌های کاپیتان آمریکا همواره تمی سیاسی داشته‌اند و همین مؤلفه بوده که آن را نسبت به دیگر آثار ابرقهرمانی MCU متمایز کرده است. از فیلم کاپیتان آمریکا: نخستین انتقام‌جو که به زمان نازی‌ها و برهۀ جنگ‌جهانی دوم می‌پرداخت گرفته تا فیلم کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی که اشاراتی به گسل‌های درونی جامعۀ آمریکا داشت. علاوه بر مؤلفۀ سیاست، یکی دیگر از مواردی که فیلم‌های کاپیتان آمریکا را تبدیل به بهترین آثار MCU کرده، اکشن فوق‌العادۀ آن است.

پس از وقایع فیلم Avengers: Endgame (انتقام‌جویان: پایان بازی) می‌دانیم که استیو راجرز (کریس اونز) کنار کشید و سپر نمادین کاپیتان آمریکا را به سم ویلسون (آنتونی مکی) تحویل داد. در سال ۲۰۲۱ مینی‌سریال قابل قبولی تحت عنوان Falcon and the Winter Soldier (فالکون و سرباز زمستان) منتشر شد که به ماجرای دوستان صمیمی استیو راجرز (باکی و سم) و جانشین او پرداخت. در انتهای مینی‌سریال بود که سم ویلسون پس از کش‌و‌قوس‌های بسیار به عنوان کاپیتان آمریکای جدید معرفی شد. حال در فیلم Captain America: Brave New World قرار است شاهد آغاز دوران سم ویلسون در قالب کاپیتان آمریکا باشیم.

انتخاب سردبیر ، فیلم و سریال ، نقد و بررسی فیلم و سریال

Anthony Mackie, Captain America: Brave New World, Harrison Ford, Marvel, MCU

منبع متن: gamefa