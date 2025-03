استودیوی Fntastic، سازنده بازی The Day Before، از سایت خبری روسی Yakutia.info که در منطقه یاکوتیای سیبری، زادگاه مؤسس‌های Fntastic، مستقر شده، شکایت کرده است.

این شکایت ادعا می‌کند که Yakutia.info با اشاره به رفتار شرکت در مورد The Day Before به عنوان یک «کلاهبرداری»، به شهرت Fntastic آسیب زده است. خبری از سوی Yakutia.info منتشر شده که می‌گوید این شکایت روی این داستان تمرکز می‌کند که فعالیت Fntastic به عنوان یک «کلاهبرداری» توصیف شده است. گزارش‌های دیگر که از اینفلوئنسرهای یوتیوب نقل قول می‌کنند، The Day Before را به کپی‌برداری یا «قرض گرفتن» مکانیزم‌های بازی‌های دیگر متهم کرده‌اند.

Yakutia.info پس از این اتفاق، هر دو مطلب خود را اصلاح کرد و کلمه «کلاهبرداری» را به «اثری شرم‌آور» تغییر داد. این سایت به جای نقل به مضمون، مستقیماً از اینفلوئنسرها نقل قول کرد.

انتشار Fntastic موج بی‌انتهایی از انتقادهای منفی را به همراه داشت

Yakutia.info توجه بازیکنان را به این موضوع جلب می‌کند که چگونه در میان انبوهی از رسانه‌ها، اینفلوئنسرها و گیمرهای عادی، به خاطر انتقاد از Fntastic و The Day Before مورد توجه قرار گرفته است. این سایت اظهار داشته که به دلیل کوچک بودن و احتمالاً مشکل در دفاع قانونی از خود، مورد هدف قرار گرفته است.

با بررسی جزئیات، دفاع جدی از Fntastic دشوار است. هرگونه آسیب به شهرت شرکت توسط Yakutia.info مطمئناً در مقایسه با تحقیر بین‌المللی و فرامرزی The Day Before، قطره‌ای در برابر دریا است. ارتباط ضعیف Fntastic با بازیکنان، وعده‌های بزرگ درباره بازی، استفاده از نیروی کار «داوطلبانه» و سطح توجهی که به دست آورده است، قطعاً به پرونده این شرکت کمک نمی‌کند.