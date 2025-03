اولین پوستر از سریال The Narrow Road to the Deep North منتشر شد

اولین پوستر از سریال The Narrow Road to the Deep North منتشر شد علی بهنیا ۰۹:۴۷ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷

اولین پوستر از سریال The Narrow Road to the Deep North با بازی جیکوب الوردی منتشر شد. این سریال که بر اساس رمان مشهور ریچارد فلاناگان ساخته شده، قرار است تجربیات سخت سربازان در جنگ جهانی دوم را به تصویر بکشد و بر ساخت راه‌آهن تایلند به برمه، معروف به “راه‌آهن مرگ”، تمرکز کند. الوردی که به خاطر نقش‌هایش در فیلم The Kissing Booth و سریال Euphoria شناخته می‌شود، نقش پیچیده و دراماتیکی را ایفا می‌کند که نشان‌دهنده‌ی تغییر مسیر شغلی او به سمت ایفای نقش‌های عمیق‌تر است. انتظار می‌رود این سریال تجربه‌ی بصری و احساسی بی‌نظیری را به نمایش بگذارد. اولین پوستر منتشر شده اشاره‌ به فضای سنگین و جدی سریال دارد و تماشاگران را به سفری عاطفی در دنیای بقا، عشق و فداکاری دعوت می‌کند. با فیلم‌برداری خیره‌کننده و عملکرد امیدوارکننده‌ی جیکوب الوردی، انتظار می‌رود که این سریال تأثیر روانی عمیق جنگ را به خوبی به تصویر بکشد. سریال The Narrow Road to the Deep North بسیار مناسب طرفداران درام‌های تاریخی و داستان‌های شخصیت‌محور خواهد بود. در ادامه می‌توانید اولین پوستر منتشر شده از این سریال را مشاهده کنید: این سریال قرار است در تاریخ ۱۸ آوریل (۲۹ فروردین) روی پلتفرم پرایم ویدیو منتشر شود.

