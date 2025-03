Ne Zha 2 به موفقیتی تاریخی در گیشه دست یافت!

انیمیشن Ne Zha 2 به نقطه عطف جدیدی در فروش جهانی دست پیدا کرده است. این فیلم که از ژانویه ۲۰۲۵ در چین اکران شده، از همان ابتدا در صدر جدول فروش جهانی قرار گرفته و حتی موفق شده از فروش جهانی Avengers: Infinity War نیز پیشی بگیرد و مرز ۲ میلیارد دلار را رد کند.

علاوه بر این، Ne Zha 2 توانسته Inside Out 2 را نیز در کمتر از یک سال پس از موفقیت چشمگیر، پشت سر بگذارد و عنوان پرفروش‌ترین انیمیشن تاریخ سینما را از آن خود کند.

طبق گزارش پایگاه خبری ددلاین، این انیمیشن اکنون در میان پنج فیلم پرفروش تاریخ سینما قرار گرفته و با رسیدن به ۲.۰۸۵ میلیارد دلار، از فروش ۲.۰۷۱ میلیارد دلاری Star Wars: The Force Awakens عبور کرده است. پیش‌بینی می‌شود که فروش آن تا پایان اکران در چین به ۲.۱ میلیارد دلار برسد و با اکران‌های بعدی در اندونزی، ژاپن و چندین کشور اروپایی، میزان فروش آن حتی بیشتر شود.

Ne Zha 2 اکنون پشت سر فیلم‌های Avatar, Avengers: Endgame, Avatar: The Way of Water و Titanic قرار دارد. البته رسیدن به رتبه چهارم کار سختی خواهد بود، چرا که Titanic با فروش ۲.۲۶۴ میلیارد دلار در این جایگاه قرار دارد. اگر این انیمیشن در چین به ۲.۱ میلیارد دلار برسد، همچنان به فروش قابل‌توجهی در بازارهای بین‌المللی نیاز دارد تا بتواند تایتانیک را پشت سر بگذارد.

اگرچه عبور از Avengers: Endgame و دنیای آواتار چالش‌برانگیز خواهد بود، اما حتی اگر Ne Zha 2 در جایگاه پنجم باقی بماند، باز هم موفقیتی بی‌نظیر محسوب می‌شود، موفقیتی که حتی مجموعه‌ای افسانه‌ای مانند Star Wars نیز نتوانسته به آن دست پیدا کند.