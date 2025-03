انتشار تصاویری از کمیک Godzilla vs. Spider-Man

گودزیلا این روزها در اوج شکوه خود قرار دارد. هم سری فیلم‌های Toho ژاپن و هم MonsterVerse آمریکایی با موفقیت در حال پیشروی هستند و همین امر باعث شده سیل عظیمی از کالاهای مرتبط با این فرنچایز محبوب به بازار عرضه شود.

یکی از جذاب‌ترین بخش‌های جدید دنیای گودزیلا، تقابل‌های حماسی در دنیای کمیک‌ها است. پس از انتشار کمیک Justice League vs. Godzilla vs. Kong در سال گذشته و اعلام ساخت دنباله آن، مارول نیز به این موج پیوسته و مجموعه Godzilla vs. Marvel را آغاز کرده است.

این همکاری با کمیک شماره یک Godzilla vs. Fantastic Four آغاز شده و به زودی Godzilla vs. Spider-Man #1 منتشر خواهد شد. حالا طرفداران مارول و گودزیلا نگاهی اجمالی به این ماجراجویی پرهیجان داشته‌اند.