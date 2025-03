دیزی ریدلی و آلدن ارنرایک در فیلم The Last Resort حضور خواهند داشت

طبق گزارش منتشر شده، در فیلم The Last Resort شاهد ایفای نقش دیزی ریدلی و آلدن ارنرایک در کنار هم خواهیم بود.

در فیلم کمدی رمانتیک جدید دونالد پتری که The Last Resort نام دارد، دیزی ریدلی و آلدن ارنرایک نقش‌های اصلی را به عهده خواهند داشت. تولید و تأمین مالی این فیلم که در فیلیپین روایت می‌شود، بر عهده‌ی شرکت Asia Pacific Films خواهد بود. این فیلم داستان شخصی به نام بروک (با بازی دیزی ریدلی) را دنبال می‌کند، که مصمم است توانایی خودش را در به‌دست آوردن مدیریت هتل‌های پدرش ثابت کند. او به فیلیپین سفر می‌کند تا مکانی برای ساخت یک استراحتگاه جدید پیدا کند و در آنجا با بن (با بازی آلدن ارنرایک) آشنا می‌شود. در نهایت داستان به گونه‌ای پیش می‌رود که بروک مجبور می‌شود بین زندگی در نقش یک مدیر و رابطه‌ی عاطفی جدیدش یکی را انتخاب کند.

فیلم‌برداری این فیلم از آوریل (فروردین) آغاز می‌شود و حقوق توزیع جهانی آن در دست شرکت CAA Media Finance خواهد بود. نویسندگی این اثر را کارن مک کولا، نویسنده‌ی مشهور دو فیلم Legally Blonde و ۱۰ Things I Hate About You، بر عهده‌ دارد. دونالد پتری که کارگردانی کمدی‌های رمانتیک مشهوری مانند Miss Congeniality و How to Lose a Guy in Ten Days را در کارنامه دارد، وعده داده است در این فیلم شاهد ترکیب خاصی از کمدی و لحظات احساسی خواهیم بود.

دیزی ریدلی که شهرت زیادی برای بازی در نقش ری در سه‌گانه‌ی Star Wars به دست آورده، اخیراً در جشنواره SXSW برای نقش‌هایش در دو فیلم We Bury the Dead و Young Woman and the Sea مورد تحسین قرار گرفته است. او همچنین قرار است در آینده‌ی نزدیک دوباره نقش ری را در فیلم Star Wars: New Jedi Order ایفا کند. آلدن ارنرایک نیز پیش از این در یکی از فیلم‌های دنیای جنگ ستارگان با نام Solo: A Star Wars Story حضور داشته است، اما شاید شهرت او بیشتر مربوط به نقش‌هایش در فیلم‌هایی مانند Cocaine Bear و Oppenheimer می‌شود. همکاری این دو هنرمند در فیلم The Last Resort قرار است ترکیبی تازه از احساسات و کمدی را به مخاطبان ارائه دهد.

