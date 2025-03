مدت زمان فیلم Superman مشخص شد

در گزارشی که اخیراً منتشر شده، مدت زمان احتمالی فیلم Superman مشخص شده است.

فیلم سوپرمن که آغازگر فصل اول دنیای تازه‌ی دی‌سی تحت عنوان خدایان و هیولاها است، قرار است با مدت‌زمانی قابل‌توجه و ترکیبی از اکشن، طنز و احساسات، داستانی تازه از مرد پولادین ارائه دهد. بر اساس جدیدترین گزارش‌ها، پس از آخرین نمایش آزمایشی، زمان نسخه‌ی فعلی فیلم سوپرمن بدون احتساب صحنه‌های پس از تیتراژ، حدود ۲ ساعت و ۲۰ دقیقه است. درحال‌حاضر، تصمیمی درباره‌ی صحنه‌های اضافی پس از پایان فیلم گرفته نشده است.

فیلم سوپرمن با حضور دیوید کورنسوت در نقش کلارک کنت/سوپرمن و ریچل برازناهان در نقش لویس لین، ستاره‌های متعددی را گرد هم آورده است. نیکلاس هولت (لکس لوتر)، میلی آلکاک (کارا زور-ال/سوپرگرل)، اسکایلر جیسوندو (جیمی اولسن)، ادی گاثگی (مستر تریفیک)، ناتان فیلیون (گای گاردنر/گرین لنترن) و فرانک گریلو (ریک فلگ سینیور) از جمله بازیگران حاضر در این اثر هستند. سکان کارگردانی فیلم Superman در دستان جیمز گان بوده که در طول دهه‌ی گذشته، وظیفه کارگردانی آثار ابرقهرمانی تحسین شده‌ای مانند Guardians of the Galaxy و The Suicide Squad را برعهده داشته است.

فیلم Superman برای اکران در تاریخ ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۵ (۲۰ تیر ۱۴۰۴) برنامه‌‌ریزی شده است.