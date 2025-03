سرویس آمازون پرایم به تازگی اولین تریلر از سریال The Narrow Road to the Deep North را منتشر کرده است.

سریال The Narrow Road to the Deep North که با اقتباس از رمانی با همین نام نوشته ریچارد فلانگان ساخته شده است، حول محور دکتری استرالیایی با نام دوریگو اونز جریان دارد که در طول جنگ جهانی دوم توسط نیروهای شرقی متحدین اسیر می‌شود تا در ساخت راه‌آهن تایلند و میانمار کمک کند. در ادامه می‌توانید اولین تریلر از این سریال را تماشا کنید.

ریچارد فلانگان داستان رمان مسیری باریک به ژرفای شمال را با الهام از زندگی پدرش نوشت که درست مانند شخصیت اصلی از زندانیان جنگ جهانی دوم در ژاپن بود. پدر فلانگان در سن ۹۸ سالگی و در روز به اتمام رسیدن نگارش رمان از دنیا رفت. علاوه‌بر جیکوب الوردی، اودسا یانگ، سیاران هیندز و اولیویا دی‌جونگ نیز در سریال The Narrow Road to the Deep North نقش‌آفرینی می‌کنند.

پخش سریال The Narrow Road to the Deep North از تاریخ ۱۸ آوریل ۲۰۲۵ (۲۹ فروردین ۱۴۰۴) از طریق سرویس آمازون پرایم آغاز می‌شود.