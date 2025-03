تولید فیلم Wild Horse Nine آغاز شد

با پیوستن گروه جدیدی از بازیگران به جمع ستارگان فیلم Wild Horse Nine، تولید این پروژه آغاز شد.

پس از موفقیت‌های متعدد، کارگردان و نویسنده‌ی برجسته، مارتین مک‌دونا، بار دیگر با استودیوی Searchlight برای فیلم جدیدش، Wild Horse Nine، همکاری می‌کند. در اطلاعیه‌ای جدید اعلام شده است، هنرمندان جدیدی از جمله ماریانا دی جیرولامو، تام ویتس، آیلین سالاس و پائولا جیانینی به این پروژه پیوسته‌اند تا در کنار دیگر ستارگان برجسته این فیلم همچون سم راکول، جان مالکوویچ، پارکر پوزی و استیو بوشمی به ایفای نقش بپردازند. هنوز جزئیاتی از داستان این فیلم منتشر نشده، اما به گفته‌ی مسئولین، این فیلم نیز از ترکیب خاص کمدی و ظرافت‌های احساسی که در آثار مارتین مک‌دونا به چشم می‌خورد، بهره خواهد برد.

اخیراً، با انتشار عکسی در شبکه‌ی ایکس، شروع پروسه‌ی فیلم‌برداری این پروژه در جزیره ایستر (راپا نویی) رسماً اعلام شده است. این جزیره‌ی حفاظت‌شده‌‌ی شیلیایی که به دلیل مناظر فرهنگی بی‌نظیرش مشهور است، یکی از دورافتاده‌ترین نقاط مسکونی جهان محسوب می‌شود.

فیلم Wild Horse Nine که توسط دو استودیوی Blueprint Pictures و Film4 تولید می‌شود، مانند دیگر آثار مک‌دونا، توسط خودش نوشته و کارگردانی شده است. مک‌دونا تاکنون جوایز و نامزدی‌های متعددی از جمله اسکار را برای فیلم‌های In Bruges و Three Billboards Outside Ebbing و Missouri و The Banshees of Inisherin دریافت کرده است.

