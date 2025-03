والتر میر وظیفه‌ ساخت موسیقی بازی Lords of the Fallen 2 را بر عهده دارد

والتر میر که پیش از این وظیفه ساخت موسیقی بازی‌هایی نظیر Call of Duty: Modern Warfare 3 را بر عهده داشته، به عنوان آهنگساز به تیم توسعه‌ بازی Lords of the Fallen 2 پیوسته است.

اخیراً، دو استودیوی CI Games و Hexworks به عنوان ناشر و توسعه دهنده بازی Lords of the Fallen 2، از ساخته شدن موسیقی این اثر به دست آهنگساز شناخته‌شده، والتر میر، پرده‌برداری کرده‌اند. این پروژه به عنوان دنباله‌‌ بازی Lords of the Fallen، برای انتشار روی پلتفرم‌های PC، PS5 و Xbox Series X/S در حال توسعه است. همچنین اعلام شد ناشر نسخه PC این بازی شرکت Epic Games خواهد بود.

والتر میر در طول مسیر شغلی‌اش روی پروژه‌های متنوعی کار کرده است. آخرین اثر او موسیقی بازی Call of Duty: Modern Warfare 3 بود که در سال ۲۰۲۳ منتشر شد. فعالیت‌های میر در زمینه موسیقی فقط به آهنگسازی برای بازی‌ها محدود نیست، او ساخت موسیقی پروژه‌های مختلفی مانند سریال Liaison و فیلم‌های هیجان‌انگیز The Bricklayer و Infinite را نیز بر عهده داشته. والتر میر همچنین موفق شده است، جایزه Telly را برای ساخت موسیقی‌ بازی Call of Duty: Mobile و سریال مستند Formula 1: Drive to Survive دریافت نماید.

منبع متن: gamefa