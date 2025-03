طرفداران Death Stranding در حال بررسی دلیل موی خاکستری سم در تریلر On The Beach هستند

طرفداران بازی Death Stranding در حال تلاش هستند تا دلیل پیری ظاهری سم در تریلر اولیه On the Beach را پیدا کنند، حالتی که در تریلرهای بعدی مشاهده نشده است. به نظر نمی‌رسد مدت زیادی از زمانی که برای اولین بار متوجه شدیم Death Stranding 2: On the Beach در حال ساخت است، گذشته باشد، […]

طرفداران Death Stranding در حال بررسی دلیل موی خاکستری سم در تریلر On The Beach هستند محمد دشت بزرگی ۱۱:۲۳ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹