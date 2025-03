نه تنها طرفداران سری Zelda، بلکه بخش قابل توجه‌ای از مخاطبان صنعت بازی، شخصیت‌های لینک، زلدا و گنون را می‌شناسند. با این حال، در جهان این فرنچایز، شخصیت‌های فرعی بسیاری حضور داشته‌اند که حداقل با حفظ فرم، نام یا ماهیت کلی خود، در نسخه‌های مختلف ظاهر شدند. از سوی دیگر، برخی از شخصیت‌‌های به‌یادماندنی سری، با حضور یک باره خود در یک خط زمانی به‌خصوص برای همیشه در ذهن طرفداران نقش بستند.

این شخصیت‌های به‌یادماندنی که تنها در یک نسخه حضور داشتند، به طور خاص برای همان دنیا و داستان خلق شده‌اند و در برخی موارد، شاید نقشی برجسته‌تر از لینک و زلدا ایفا کرده باشند. در ادامه، به تعدادی از شخصیت‌های فرعی سری Zelda می‌پردازیم که لینک تنها یک بار آن‌ها ملاقات کرد.

۱۰. Linebeck

3DS , Wii , Gamecube ، Nintendo ، Nintendo Switch ، Wii U ، انتخاب سردبیر ، بازی ویدیویی ، برترین ها (بازی) ، مقالات بازی

Majora’s Mask, The Legend of Zelda: Skyward Sword, The Legend of Zelda: Tears of Kingdom, The Legend of Zelda: The Minish Cap, Twilight Princess

منبع متن: gamefa