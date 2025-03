فهرست تروفی‌های The First Berserker: Khazan منتشر شد

فهرست تروفی‌‌های بازی The First Berserker: Khazan منتشر شد. این عنوان شامل ۴۸ تروفی برونز، ۸ تروفی نقره‌ای و ۱ تروفی طلایی می‌شود. در ادامه فهرست تروفی‌ها را مطالعه می‌کنید: KHAZANObtained all trophies. Ruler of the Frozen MountainDefeated Yetuga. Combative Phantom of the NetherworldDefeated Blade Phantom. Berserk Dragon’s GeneralDefeated Viper. Fallen GuardianDefeated Volbaino. Origin of […]