تریلر جدیدی از فیلم Together منتشر شد

تریلر جدید منتشر شده از فیلم Together، یک رابطه‌ی عاشقانه را در کنار وحشتی عمیق به تصویر می‌کشد.

فیلم ترسناک Together که با بازی الیسون بری و دیو فرانکو ساخته شده است، ژانر وحشت جسمانی را در کنار روابط عاشقانه به تصویر خواهد کشید. این فیلم که اولین تجربه کارگردانی مایکل شنکس است، در جشنواره فیلم ساندنس به نمایش درآمد و به عنوان یکی از موفق‌ترین فیلم‌های این جشنواره با استقبال زیادی روبه‌رو شد. اگرچه سازندگان این فیلم با تعداد زیادی پیشنهاد از شرکت‌های مختلف روبه‌رو شدند، اما در نهایت شرکت Neon آن را با مبلغی بالاتر از ۱۷ میلیون دلار خریداری کرد که یکی از بزرگ‌ترین قراردادها در تاریخ ساندنس به شمار می‌رود.

منتقدان زیادی فیلم Together را به دلیل نگاه به روابط انسان‌ها از زاویه‌ای ترسناک و تازه تحسین کرده‌اند. اوون گلیبرمن از خبرگزاری ورایتی در نقد خود گفته است:

تماشاگران باید از فیلم Together لذت ببرند؛ این یک فیلم ژانر وحشت جسمانی است که به موضوع جدی‌‌ای مثل عشق می‌پردازد، ولی هیچ‌گاه خود را بیش از حد جدی نمی‌گیرد.

شیمی میان الیسون بری و دیو فرانکو در فیلم Together یکی از ارکان جذابیت آن است. این زوج که پیش از این در چندین پروژه سینمایی مانند The Little Hours و The Disaster Artist و Horse Girl و The Rental با هم همکاری کرده‌اند، ارتباطشان بسیار واقعی به نظر می‌رسد.

در ادامه می‌توانید تریلر جدید منتشر شده از این فیلم را تماشا کنید:

تماشای این ویدئو شاید برای روحیه‌های حساس مناسب نباشد.

فیلم Together قرار است در تاریخ ۱ آگوست ۲۰۲۵ (۱۰ مرداد ۱۴۰۴) منتشر شود.

